Bei der Flucht von Auto erfasst

Polizeibeamte überprüften gegen 17:00 Uhr im Rahmen ihres Streifendienstes den Celtisplatz. Dabei fiel ihnen ein 38-jähriger Mann auf, der eingehender kontrolliert werden sollte. Als die Beamten mit der Kontrolle beginnen wollten, rannte der Mann plötzlich davon. Er durchquerte - verfolgt von den Beamten - die Celtisunterführung in Richtung Hauptbahnhof. Kurz danach rannte er auf der Gegenseite zurück und lief noch in der Unterführung durch die Stahlträger der Eisenbahnbrücke auf die Gegenfahrbahn. Dabei erfasste ihn ein Pkw, der stadtauswärts fuhr. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Beschuldigte, bei dem man im Übrigen typische Drogenutensilien wie z.B. Spritzbesteck und leere Tütchen mit Anhaftungen von Drogen fand, wird derzeit stationär behandelt. Schon zu Beginn der Kontrolle zeigten sich typische Anzeichen von Drogenkonsum.

Die Ermittlungen dauern an.

