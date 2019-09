Bedrohung in Innenstadtlokal - Festnahme

Kurz vor 22:00 Uhr fiel der junge Mann im Außenbereich des Lokals in der Luitpoldstraße durch sein bedrohliches Verhalten auf. Er saß an einem Tisch, hatte ein Beil dabei und drohte, "alle aufzuschlitzen". Gleichzeitig rief er "Allahu Akbar". Eine Zeugin machte eine zufällig in der Nähe fahrende Streife auf den Sachverhalt aufmerksam.

Die Beamten trafen den Nürnberger kurz darauf im Innenbereich der Gaststätte an. Sein Beil hatte er auf dem Stuhl des Außenbereichs liegen lassen. Er machte sowohl einen angetrunkenen als auch einen verwirrten Eindruck. Der anschließenden Festnahme widersetzte er sich; letztlich musste unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Ein in der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Außerdem lagen Anzeichen für eine Drogenintoxikation vor. Da er auch Anzeichen psychischer Unordnung vorwies, musste er am Ende in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Das mitgeführte Beil wurde sichergestellt, verletzt oder konkret bedroht wurde damit niemand. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall politisch motiviert war.

