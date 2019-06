Bauarbeiter bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der 33-jährige Bauarbeiter war gegen 10:00 Uhr auf der Bahnhofstraße, kurz vor dem Marientunnel, mit Abmarkierungsarbeiten der Fahrbahn beschäftigt, als er von einem Mercedes angefahren wurde. Am Steuer saß ein 75-jähriger Mann aus Oberfranken.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 33-Jährige zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt veranlasste nach Erstbehandlung die unverzügliche Einlieferung in ein Krankenhaus. Der 75-Jährige blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bert Rauenbusch

