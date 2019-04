Lauf an der Pegnitz vor 34 Minuten

Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Lauf an der Pegnitz (ots) - In den frühen Morgenstunden brach heute (29.04.19) aus noch ungeklärter Ursache auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger Land) ein Feuer aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.