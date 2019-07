Ausdrucke mit Konterfei von Politikern sichergestellt

Sowohl die beschädigten Fotos von der Plakatwand in der Carl-von-Linde-Straße als auch die am Donnerstagabend in der Carl-von-Linde-Straße und der Elbinger Straße angebrachten Ausdrucke wurden abgenommen und sichergestellt.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth prüft das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei den Sachverhalt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

