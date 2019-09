Nürnberg vor 1 Stunde

Auftaktveranstaltung zum ersten Schultag - Einladung an Medienvertreter

Nürnberg (ots) - Am 10.09.2019 startet das neue Schuljahr in Bayern. Zum Beginn lädt die Nürnberger Polizei in Kooperation mit der Stadt Nürnberg zur Auftaktveranstaltung in der Dr.-Theo-Schöller-Schule Medienvertreter zu einem Fototermin ein.