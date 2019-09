Auffällige Person in U-Bahn - Festnahme

Kurz vor 06:00 Uhr teilte ein Fahrgast der U-Bahn-Linie 2 der Polizei per Notruf mit, dass soeben ein Mann die U-Bahn an der Haltestelle Hauptbahnhof verlassen habe. Dieser sei höchst aggressiv gewesen, hätte anwesende Fahrgäste massiv bedroht und laut herumgeschrien. Nun sei er in Richtung der Mittelhalle des Hauptbahnhofes gerannt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den noch immer aggressiven Mann im Hauptbahnhof feststellen und vorläufig festnehmen.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine geringe Alkoholisierung.

Auf Grund seines psychischen Zustandes wird derzeit die Unterbringung in einer Fachklinik geprüft.

