Nürnberg vor 8 Stunden

Anwohner traf auf Einschleichdieb - Festnahme durch Polizei

Nürnberg (ots) - Am helllichten Tag kam es in einem Anwesen in Nürnberg-Kleinreuth h.d.V. zum Zusammentreffen zwischen einem Anwohner und einem mutmaßlichen Dieb. Beamte der PI Nürnberg-West nahmen den Mann fest.