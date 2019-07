Angriff auf Gerichtsvollzieher

Gegen 11:00 Uhr suchte ein 58jähriger Gerichtsvollzieher den Mann in der Feiningerstraße auf, um eine Maßnahme durchzuführen. Nachdem er dem Tatverdächtige den Grund seines Besuchers eröffnet hatte, ergriff dieser einen Spaten und rannte in drohender Haltung auf den 58-Jährigen zu. Dieser konnte sich unverletzt in sein geparktes Fahrzeug flüchten.

Der Angreifer schlug daraufhin mit dem Spaten mehrfach auf das Dach des Pkw ein, wodurch das Fahrzeug stark beschädigt wurde und der Spaten zerbrach. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung durch Beamte eines Unterstützungskommandos widerstandslos festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in einer Fachklinik untergebracht.

Das zuständige Fachkommissariat hat gegen den Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet. / Robert Sandmann

