Altdorf vor 58 Minuten

Altdorf: Wohnungseinbrecher in Winkelhaid überrascht - Festnahme

Altdorf (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages (23.01.2020) drangen zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger-Land) ein. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altdorf nahmen zwei Tatverdächtige fest.