Altdorf: Trickdiebinnen bestehlen hilfsbereiten Rentner - Zeugen gesucht

Gegen 11:30 Uhr sprachen die beiden Frauen einen Rentner im nordöstlichen Bereich von Winkelhaid im Garten an, und baten um Geld. Die Frauen führten einen Kinderwagen mit, in welchem sich ein Säugling befand. Der Bewohner, gab den beiden Frauen einen Geldschein. In der Folge fragten sie nach Lebensmitteln. Da der Mann Mitleid mit den beiden Frauen und dem Kind hatte, ließ er sie in sein Haus.

Während eine der Frauen den Bewohner ablenkte, durchsuchte die Mittäterin das Haus nach Wertgegenständen. Nach dem Besuch stellte der Rentner fest, dass ihm Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro entwendet worden waren. Anschließend wurde die Polizeiinspektion Altdorf verständigt. Die Täterinnen konnten zwischenzeitlich unerkannt flüchten.

Beschreibung der Täterinnen:

1. Täterin: Ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet mit olivgrünem Parka, sprach Hochdeutsch

2. Täterin: Ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, bekleidet mit langem schwarzen Mantel, sprach Hochdeutsch

Die Polizei sucht Zeugen, denen die Frauen mit Kinderwagen in Winkelhaid aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor dem Auftreten von Trickdieben, die mit dieser oder einer ähnlichen Masche versuchen, in die Wohnungen älterer Mitmenschen zu gelangen und gibt einige Hinweise:

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Wohnungs- oder Haustüre über Ihren Türspion oder die Gegensprechanlage, wer um Einlass bittet.

Prüfen Sie kritisch, ob Sie fremden Personen die Türe öffnen und Einlass gewähren.

Bieten Sie beim Schildern von Notlagen an, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (z.B. Glas Wasser, Kugelschreiber o.ä.) nach draußen zu reichen.

Lassen Sie die Türen geschlossen - Fragen Sie bei Nachbarn oder Bekannten um sofortigen Rat und schildern Sie das Geschehen.

Verständigen Sie über Notruf (110) umgehend die Polizei.

Im Falle einer Straftat bringen Sie dies unverzüglich zur Anzeige bei der Polizei.

