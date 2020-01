Altdorf: POL-MFR: (34) Einbruchversuch in Leinburg - Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte machte sich zwischen 08:00 Uhr (Do) und 17:30 Uhr (Fr) an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Unterhaidelbacher Hauptstraße zu schaffen. Es gelang dem Täter zwar nicht, in das Haus einzudringen, allerdings verursachte er hierbei einen entsprechenden Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in Unterhaidelbach aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

