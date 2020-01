Altdorf: POL-MFR: (24) Einbruch in Leinburger Wohnung - Zeugen gesucht

Nach ersten Erkenntnissen lehnte der unbekannte Täter zwischen 17:30 und 19:30 Uhr eine Leiter an ein Fenster des Wohnanwesens in der Diepersdorfer Hauptstraße. Dort hebelte er ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und verschaffte sich so gewaltsam Zugang zu den Räumen der Wohnung. Der Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

