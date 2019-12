Altdorf: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Der Gehbehinderte war gegen 17:30 Uhr mit seinem Rollator auf einem Fußweg an der Altdorfer Straße entlang der Bahnlinie unterwegs, als ihm plötzlich zwei unbekannte Täter entgegentraten und aufforderten, seine Jacke auszuziehen und herzugeben. Einer der beiden Unbekannten packte den 60-Jährigen am Kragen der Jacke und verlieh damit seiner Forderung offensichtlich Nachdruck. Der Geschädigte konnte sich jedoch wehren und schlug die beiden Männer mit seiner Gehhilfe in die Flucht. Er blieb unverletzt. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Etwa 22-25 Jahre alt, trugen nach hinten gekämmte Haare und dunkle Lederjacken. Beide Täter sollen deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter dem Telefon: 0911 2112 - 3333.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

