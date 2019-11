Altdorf: Kinder auf Schulweg in Feucht belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Der zunächst unbekannte Täter trat sowohl am 22.10.2019 als auch am 05.11.2019 in einer Bahnunterführung auf, die in den Mittagsstunden von Schülern der nahegelegenen Grundschule genutzt wird. Hierbei entblößte er sich vor den Kindern und führte sexuelle Handlungen an sich durch.

Am 06.11.2019 überwachten zivile Beamte der Schwabacher Polizei die besagte Bahnunterführung. Als sie dort in den Mittagsstunden eine männliche Person feststellten, die der Personenbeschreibung der betroffenen Kinder entsprach, nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Jugendlichen. Gegen ihn wird nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats gehen in diesem Zusammenhang davon aus, dass es durch den Jugendlichen seit dem 10.09.2019 (Beginn Schuljahr 2019/2020) zu weiteren Taten in der Bahnunterführung gekommen ist. Die Tatzeit soll auch hier jeweils in der Zeit unmittelbar nach Schulschluss der nahegelegenen Grundschule liegen (13.15 Uhr - 13.20 Uhr). Die Ermittler bitten darum, dass sich weitere Zeugen sowie betroffene Schulkinder bei der Polizei melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

