Gegen 08:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A 6 zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierten mindestens ein Dutzend Fahrzeuge (Lkw und Pkw). Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Eine weitere Person musste schwerst verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Gut zwei Dutzend weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen und werden derzeit (Stand 10:45 Uhr) vor Ort medizinisch versorgt.

Die Einsatzkräfte der Polizei, der Rettungsdienste, der umliegenden Feuerwehren und des technischen Hilfswerks sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Derzeit ist die BAB A6 an der Unfallstelle in beide Richtungen bis zur Beendigung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis auf unbestimmte Zeit in beide Richtungen gesperrt. Es wird empfohlen den Bereich großräumig zu umfahren. Entsprechende Ausleitungen an den Anschlussstellen Alfeld und Sulzbach-Rosenberg wurden eingerichtet.

Nach bisherigen Erkenntnisstand herrschte zum Unfallzeitpunkt dichtes Schneetreiben mit entsprechend schlechten Sicht- und Straßenverhältnissen. Zur Klärung der Unfallursache wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mehrere Sachverständige beauftragt.

Es wird gegebenenfalls nachberichtet.

