Altdorf: Einbruch in Wohnhaus in Leinburg - Zeugen gesucht

Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:30 Uhr über die Terrassentür in das Haus in der Rosenstraße ein. Neben einem geringen Entwendungsschaden verursachte der Täter eine Beschädigung an der betroffenen Terrassentür.

Beamte des Kriminaldauerdienstes wurden mit der Spurensicherung beauftragt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Mitteilungen zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

