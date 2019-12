Altdorf vor 1 Stunde

Altdorf: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Altdorf (ots) - An Heiligabend (24.12.2019) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.