Ältere Dame nach Sturz ins Gleisbett tödlich verletzt

Der Auswertung von Videoaufnahmen zufolge war die 81-jährige Seniorin gegen 17:50 Uhr am Bahnsteig Gleis 1 unterwegs. Die lebensältere Frau näherte sich zu Fuß der Bahnsteigkante und fiel aus bislang unbekannter Ursache in das Gleisbett und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Sofort alarmierte Rettungskräfte und die Feuerwehr Nürnberg bargen das Opfer aus dem Gleisbereich. Nach notärztlicher Erstversorgung kam sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Dort erlag die Frau am gestrigen Samstag (06.07.2019) ihren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken und Mitarbeiter der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg nahmen den Unfall auf. Es kam während der Rettungsmaßnahmen zu Verspätungen im U-Bahn-Betrieb.

Michael Hetzner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell