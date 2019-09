Verden / Ansbach / Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

41-jährige Frau leblos aufgefunden: 38-Jähriger wegen Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft

Verden / Ansbach / Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Samstagmorgen wurde eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung am Meldauer Berg in Verden (Niedersachsen) leblos aufgefunden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Verden wurden umgehend aufgenommen.