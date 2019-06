Nürnberg vor 7 Stunden

18-Jähriger nach Diebstahl im Krankenhaus festgenommen

Nürnberg (ots) - Nach einem Diebstahl in einem Nürnberger Krankenhaus am 17.06.2019 nahmen Beamte der PI Nürnberg-West einen 18-Jährigen fest. Gegen den jungen Mann bestand bereits Haftbefehl, weshalb er in ein Gefängnis gefahren wurde.