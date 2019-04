Nürnberg vor 1 Stunde

Fahndung

Polizeihubschrauber kreist über Nürnberg: Straftäter auf der Flucht

Am Donnerstagmittag fahndet die Polizei in Nürnberg nach einem flüchtigen Straftäter. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber am Himmel.