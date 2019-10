Polizei Nürnberg: Tag der offenen Tür ermöglicht Blick hinter die Kulissen - dieses Programm erwartet Sie

Tag der offenen Tür bei der Polizei in Nürnberg: Nach vier Jahren Pause öffnet das Polizeipräsidium Mittelfranken erneut seine Türen für Besucher. Am Sonntag (13. Oktober 2019) können Besucher von 10 bis 17 Uhr den Arbeitsalltag der Polizisten kennenlernen.

Programm bietet für alle etwas

An insgesamt 18 Stationen können sich die Besucher über die Arbeit der Polizei informieren. So wird unter anderem Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei, der Wasserschutzpolizei sowie der Verkehrspolizei Nürnberg geboten. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) führt verschiedene Einsätze vor.