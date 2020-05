Auto-Posing ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Bei Auto-Posern handelt es sich laut bussgeldkatalog.org grundsätzlich um Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen auffallen wollen. Die dafür genutzten Autos zeichnen sich in der Regel durch leistungsstarke Motoren bzw. durch Tuning aus.

Dabei werde das Auto fürs Posing allerdings nicht an einem malerischen Ort abgestellt. Stattdessen drehen Auto-Poser mit ihren Fahrzeugen in belebten Innenstädten ihre Runden und verursachen dabei absichtlich eine erhebliche Belästigung. Demnach gehören zum Beispiel das Hochjagen des Motors im Leerlauf, hochtouriges Fahren oder starkes Beschleunigen und Bremsen in Innenstädten zum Auto-Posing.

Auto-Posing: Unnötiger Lärm und Abgase

Die Polizei Mittelfranken hat eine klare Meinung zu Auto-Posern - und äußert diese auf Twitter. Die Straßenverkehrsordnung spreche von "unnützem Hin- und Herfahren", die Polizei selbst sieht vor allem den unnötigen Lärm und die Abgase in der Stadt als Problem.

Der Tweet endet mit einer eindeutigen Warnung an die Auto-Poser: "Wir haben weiterhin ein wachsames Auge. Unsere Aufmerksamkeit ist den Fahrern der PS-starken Pkws gewiss!"

Aufhänger der Aktion ist die Erhöhung des Bußgelds für die Pkw-Protzer. Seit diesem Dienstag (28.04.2020) gelten neue Bußgelder im Straßenverkehr - hier finden Sie die Änderungen im Überblick.

Auszug aus dem neuen Bußgeldkatalog: Das sind die Strafen rund um das „Auto-Posing“

Unnötiger Lärm bei der Nutzung eines Fahrzeugs: 80 Euro

Belästigung durch unnützes Hin- und Herfahren innerorts: 100 Euro

Autofahren trotz erloschener Betriebserlaubnis: 50 Euro

Autofahren trotz erloschener Betriebserlaubnis mit wesentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit: 90 Euro und 1 Punkt

Autofahren trotz erloschener Betriebserlaubnis mit wesentlicher Beeinträchtigung der Umwelt: 90 Euro

Laut bussgeldkatalog.org seien diese Bußgelder für Auto-Posing durch die StVO-Novelle angehoben worden. Bis zum 27. April 2020 seien eine unnötige Lärmbelästigung durch Fahrzeuge mit 10 Euro und das unnütze Hin- und Herfahren mit 20 Euro geahndet worden.