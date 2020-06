Polizisten in Nürnberg während Einsatz angegriffen - Beamtin dienstunfähig: Kurz vor Mitternacht ging am Samstagabend (06.06.2020) bei der Einsatzzentrale in Nürnberg die Meldung über grölende Jugendliche und Hilfeschreie einer Frau am Budapester Platz ein. Letztlich wurden bei dem Einsatz vier Polizeibeamte verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Als zwei Polizeistreifen am Budapester Platz eintrafen, ging gerade eine 17-Jährige - sie muss laut Polizei wohl um Hilfe gerufen haben - auf ihren 21-jährigen Exfreund los und schlug auf ihn ein. Als eine Beamtin die beiden trennen wollte, wurde sie von der 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und in die Rippen getreten.

Nürnberg: Vier Polizisten im Dienst verletzt

Nun solidarisierte sich der Exfreund mit der jungen Frau und versuchte die Gewahrsamnahme zu vereiteln, indem er seinerseits die Beamten angriff. Auch der Dritte im Bunde, ein ebenfalls 17-Jähriger, verhielt sich äußerst aggressiv, bespuckte die Beamten und leistete heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Bei dem Einsatz wurden alle vier Beamten verletzt. Drei blieben dienstfähig und ein Beamter musste zur ambulanten Versorgung in die Klinik gebracht werden.

Das renitente Trio konnte schließlich festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht werden. Alle drei standen unter Alkoholeinwirkung und werden unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.