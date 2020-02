Nürnberg vor 1 Stunde

Kontrolle

Polizei erwischt Rekord-Raser am Nürnberger Nordring - so hoch ist die Strafe

In Nürnberg hat die Polizei am Mittwoch an verschiedenen Orten geblitzt. Am Nordring fiel ein Autofahrer besonders negativ auf. Er muss vorerst auf seinen Führerschein verzichten.