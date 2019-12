Staatsanwaltschaft und Opferfamilien sprechen Schlussworte bei Prozess um S-Bahn-Schubser

Am Montag (16.12.2019) halten die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger ihre Plädoyers in der Verhandlung um die Nürnberger S-Bahn-Schubser, erklärt Gerichtssprecher Friedrich Weitner am Mittag. Das Urteil wird voraussichtlich am Mittwoch, 18. Dezember 2019, verkündet werden.

Im Vorfeld der Verhandlung zur tödlichen Attacke in Nürnberg war die Staatsanwaltschaft heftig für ihre Anklage kritisiert worden. Zwei Jugendliche starben, nachdem sie an der S-Bahnstation Frankenstadion auf die Gleise geschubst worden waren.

Staatsanwaltschaft bleibt dabei: Körperverletzung mit Todesfolge

Diese Strafe fordert die Staatsanwaltschaft: Die beiden Angeklagten sollen wegen Körperverletzung mit Todesfolge in zwei tateinheitlichen Fällen schuldig gesprochen werden. Sie beantragt, den Angeklagten C. zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten und den Angeklagten K. zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und fünf Monaten zu verurteilen.

Die Staatsanwältin zeigte sich zunächst davon überzeugt, dass sich der Sachverhalt im Wesentlichen so bestätigt habe, wie es auch in der Anklageschrift geschildert worden ist. Aus ihrer Sicht habe die Beweisaufnahme nicht ergeben, dass die Angeklagten den herannahenden Zug wahrgenommen hätten, weshalb kein Tötungsvorsatz vorliege. Die Angeklagten hätten den Tod der beiden Jugendlichen auch nicht billigend in Kauf genommen. Es verbleibe daher beim Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge.