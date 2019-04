Phönixburg in Nürnberg: Fantasy-Indoor-Spielplatz eröffnet pünktlich zu Osterferien

Indoor-Spielplätze gibt es viele in Nürnberg, doch diese Neueröffnung verspricht etwas Besonderes. Die Phönixburg ist mehr als nur ein Spielplatz zum Toben, hier können die Besucher wahre Abenteuer in einer ganz anderen Welt erleben. Am 13. April, pünktlich zu den Osterferien, öffnet das "Labyrinth der Legenden" zum ersten Mal seine Tore. Was genau erwartet die Besucher in der Phönixburg?

Indoor-Spielplatz mit Aufgaben

In der Phönixburg müssen die Spieler eine Aufgabe nach der anderen meistern. Auf Buchseiten werden die Aufgaben erklärt. Für das Bestehen erhält man Kontoscheine, die als Währung mit anderen getauscht werden können. Hat man genug Scheine gesammelt, steigt man in Leveln auf. Für jede Aufgabe haben die Spieler 30 Minuten Zeit. Wer länger braucht, geht leer aus.

In der Phönixburg angekommen, darf jeder Teilnehmer zunächst einen Charakter wählen. Zur Auswahl stehen Krieger, Heiler, Magier, Elf. Egal wofür man sich entscheidet, klar ist, man wird im Laufe des Spiels zum Held. Jeder Charakter hat seine speziellen Gaben und kann der Gruppe bei den Aufträgen helfen. Je höher man in den Leveln aufsteigt, desto besser werden die Eigenschaften der Charaktere.

Phönixburg in Nürnberg: Jeder ist willkommen

Für alle ab sechs Jahren stehen die Tore der Phönixburg offen. Egal ob mit Freunden, allein, oder mit den Eltern, jeder kann hier sein eigenes Abenteuer erleben. Auch Kindergeburtstage und Schulklassen sind willkommen, müssen ihren Aufenthalt aber vorher buchen.

Öffnungszeiten

Während der Schulzeit: Mi - Fr: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Sa und So: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Freitag: Treff der Generationen (für Erwachsene) 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Während der Ferien: Werden auf der Homepage bekanntgegeben.

Preise:

Eine Buchseite: 2,20 €, zwei Buchseiten: 3,50 €, drei Buchseiten: 5,00 €, vier Buchseiten: 6,50 €.

