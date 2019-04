In Penzendorf bei Schwabach ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen: Wie die Polizei um kurz nach 17 Uhr am 18.04.2019 meldet, steht in Mittelfranken ein Wohnhaus in Flammen.

In der Erstmeldung zu entnehmen ist, steht eine Doppelhaushälfte in der Straße "Sieben Morgen" im Vollbrand. Aktuell sind laut Polizei keine Personen in Gefahr. Anwohner sollten Fenster und Türen aufgrund des Rauches geschlossen halten.

Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert diese Meldung, sobald neue Informationen vorliegen.