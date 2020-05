Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Sexuelle Belästigung am Pegnitzufer: Frau ruft Polizei um Hilfe

Am Donnerstagabend rief eine Frau in Nürnberg die Polizei. An der Pegnitz war sie von einem nackten Mann belästigt worden. Eine Streife rückte an und konnte den Exhibitionisten noch vor Ort festnehmen.