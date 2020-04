"PAW Patrol Live!" in Nürnberg: Die beliebte Kinderserie kommt mit einer Liveshow nach Franken. Wegen der aktuellen Corona-Krise musste die Tournee allerdings verschoben werden, teilt der Veranstalter am Dienstag (28. April 2020) mit. Termine werden auf das kommende Jahr verlegt: Die Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz finden jetzt vom 10. April bis 18. Juli 2021 statt. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Am 5. Juni 2021 ist die aufwändig produzierte Bühnenshow gleich in drei Vorstellungen - um 11, 14 und 17 Uhr - in der Arena Nürnberger Versicherung zu erleben.

Darauf können sich die Fans von "PAW Patrol" freuen

"PAW Patrol" lässt seit Jahren die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt höher schlagen. In Deutschland ist sie seit 2016 bei Super RTL zu sehen und hat sich hierzulande zu einer der erfolgreichsten TV-Serien für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als "PAW Patrol" gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle der Sicherheit der Bewohner der "Abenteuerbucht".

Das erwartet die Fans bei der Liveshow in Nürnberg: Am Tag des großen Rennens, das alljährlich zwischen der Abenteuerbucht und der Nachbarstadt stattfindet, wird ausgerechnet "Abenteuerbuchts" Bürgermeisterin Gutherz vermisst - ein klarer Fall für die "PAW Patrol". Sofort machen sich die niedlichen Rettungshunde auf die Suche, um das Rätsel des Verschwindens der Bürgermeisterin mithilfe des Publikums zu lösen.

Mithilfe einer innovativen Kostümtechnik, die an die Tradition des japanischen Bunraku-Puppenspiels anknüpft, werden die vierbeinigen Helden bei "PAW Patrol Live! Das große Rennen" samt ihrer Fahrzeuge und Ausrüstung zum Leben erweckt.

Die rund einstündige Aufführung, die von einer Pause in zwei Akte unterteilt wird, bietet mitreißende Musik und eine ebenso abwechslungs, wie lehrreiche Geschichte, die Kinder auf gelungene Art und Weise an das Theater heranführt. Ein klassisches Bühnenbild, kombiniert mit einer High-Tech-Videowand, lässt kleine und große Besucher direkt in die PAW Patrol-Welt eintauchen und nimmt sie mit zu den verschiedenen Schauplätzen der TV-Serie wie die Abenteuerbucht, die PAW Patrol-Zentrale, die Robbeninsel, Yumis Bauernhof oder Jakes Berg.

Ein spezielles Video-System ermöglicht es dem Publikum zudem, interaktiv an dem Geschehen auf der Bühne teilzunehmen, gemeinsam mit den Welpen auf die Suche nach Bürgermeisterin Gutherz zu gehen, Spuren zu verfolgen, Rätsel zu lösen und vieles mehr.

Tickets für "PAW Patrol" in Nürnberg kaufen

Tickets für die "PAW Patrol Live! Das große Rennen"-Shows am 5. Juni 2021 in Nürnberg sind an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 853653 (0,20 €/ Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf), auf fkscorpio, Eventim und der Website der Veranstaltung erhältlich.