Tickets für "PAW Patrol" in Nürnberg kaufen: Die Nickelodeon-Animationsserie "PAW Patrol" lässt seit Jahren die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt höher schlagen. In Deutschland ist sie seit 2016 bei Super RTL zu sehen und hat sich hierzulande zu einer der erfolgreichsten TV-Serien für Kinder im Vorschulalter entwickelt.

Beliebte Vorschulserie: "PAW Patrol" kommt im Mai 2020 nach Nürnberg

Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als "PAW Patrol" gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle der Sicherheit der Bewohner der "Abenteuerbucht".

Im Frühjahr 2020 kommt die erfolgreiche TV-Serie erstmalig als große Live-Show nach Deutschland und Österreich: Ab März stürzen sich die cleveren Helfer auf vier Pfoten in der energiegeladenen Bühnen-Produktion "PAW Patrol Live! Das große Rennen" mutig in ein actiongeladenes Abenteuer voller Musik und jeder Menge Spaß. Am 30. Mai 2020 ist die aufwändig produzierte Bühnenshow gleich in zwei Vorstellungen - um 11 und 14 Uhr - auch in der Arena Nürnberger Versicherung zu erleben.

Darauf können sich die Fans freuen

Darauf können sich die kleinen und großen "PAW Patrol"-Fans laut Vorankündigung freuen: Am Tag des großen Rennens, das alljährlich zwischen der Abenteuerbucht und der Nachbarstadt stattfindet, wird ausgerechnet Abenteuerbuchts Bürgermeisterin Gutherz vermisst - ein klarer Fall für die "PAW Patrol". Sofort machen sich die niedlichen Rettungshunde auf die Suche, um das Rätsel des Verschwindens der Bürgermeisterin mit Hilfe des Publikums zu lösen.

Mit Hilfe einer innovativen Kostümtechnik, die an die Tradition des japanischen Bunraku-Puppenspiels anknüpft, werden die vierbeinigen Helden bei PAW Patrol Live! "Das große Rennen" samt ihrer Fahrzeuge und Ausrüstung zum Leben erweckt.