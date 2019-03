Nürnberg vor 1 Stunde

Kampagne

Partys in Franken: Mit diesem geheimen Code bitten Frauen um Hilfe

Frauen in Franken werden immer wieder Opfer sexueller Belästigung. Die SPD-Stadtratsfraktion in Nürnberg wirbt nun für einen Code. Mit ihm können Frauen in Diskotheken oder Bars um Hilfe bitten, wenn sie in Not sind.