Palazzo in Nürnberg: Das wird in der Dinner-Show von Alexander Herrmann geboten

Neue Palazzo-Show in Nürnberg: Alexander Herrmann präsentierte am Samstag (09.10.2019) eine neue Version seiner Kochshow im Palazzo in Nürnberg. Das neues Programm trägt den Namen "Unikate" und zeigt eine Mischung aus Akrobatik, Comedy und Musik.

Neue Dinner-Show von Alexander Hermann feiert Prämiere im Palazzo in Nürnberg

Zum zehnten Mal hieß es am vergangenen Samstag "Vorhang auf" für Hermanns Dinner-Show im Spiegelpalast in Nürnberg. Der Fernseh- und Sterne-Koch höchst persönlich war für die kulinarische Verpflegung verantwortlich. In den Essenspausen wurden die Gäste mit künstlerischen Darbietungen von Akrobaten, Bauchrednern und anderen Künstlern auf der Bühne und in der Manege unterhalten.

Das Zelt war voll, die Stimmung ausgelassen. Auch prominente Gäste wie Innenministern Joachim Herrmann, Andy Köpke und Nico Schwanz kamen zur Premiere. Um etwa 23.30 Uhr ging der kurzweilige Abend zu Ende.

Koch-Show wird bis zum 15. März 2020 gespielt

Tickets für die Show mit 4-Gänge-Menü gibt es ab 89 Euro. Bis zum 15. März 2020 wird die Show regelmäßig im Palazzo aufgeführt.

Fotos: News5/Grundmann

