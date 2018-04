Onlinebeteiligung: Wickel- und Stillmöglichkeiten

Wohin, wenn es mal schnell gehen muss beim Einkauf, bei Behördengängen oder einem Stadtspaziergang mit Baby oder Kleinkind? Diesem praktischen Thema für Familien und alle, die mit Kindern zu tun haben, widmet sich eine Onlinebeteiligung der Stadt Nürnberg von Dienstag, 10. April, bis Freitag, 11. Mai 2018, unter www.onlinebeteiligung.nuernberg.de.

Das Bündnis für Familie und die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg haben bereits rund 50 Orte in Handel und Gastronomie, öffentlichen Gebäuden, kulturellen Einrichtungen, Krankenhäusern, Familientreffpunkten und Bädern zusammengetragen, die über Wickel- und Stillmöglichkeiten verfügen. Die Übersicht erscheint in einem handlichen Flyer, der an zahlreichen öffentlichen Stellen ausliegt. Im Internet ist er zu finden unter: www.bff-nbg.de und www.nuernberg.de/internet/frauenbeauftragte/. Eine interaktive Karte der Wickel- und Stillmöglichkeiten ist verfügbar unter www.onlinebeteiligung.nuernberg.de.

Während des Beteiligungszeitraums haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, weitere Orte einzutragen, an denen Kinder in Ruhe gestillt, gefüttert oder gewickelt werden können. Nürnberg noch familienfreundlicher zu gestalten ist das Ziel dieses Serviceangebotes, das sich vor allem an junge Eltern und Großeltern richtet.

Die Initiatorinnen würden sich freuen, wenn sich noch mehr Verantwortliche dazu entschließen könnten, in ihren öffentlich zugänglichen Räumen ?Babypausen? in angenehmer Atmosphäre zu ermöglichen. Frauenbeauftragte Hedwig Schouten und Doris Reinecke, Geschäftsführerin des Bündnisses für Familie, laden daher zur Onlinebeteiligung ein. boe

Bild Download: Plakat zum Projekt "Wickel- und Stillmöglichkeiten in Nürnberg"

Frauenbeauftragte Hedwig Schouten und Doris Reinecke, Geschäftsführerin des Bündnisses für Familie präsentieren das Plakat zum Projekt "Wickel- und Stillmöglichkeiten in Nürnberg"

(Bild: Valerie Havemann / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.2 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg