Oma Lissi als Instagram-Star

"Sag einfach: Herzlich willkommen auf meinem Instagram-Blog!" Christian Krömer redet mit seiner Oma Lisbeth, die in ihrem braunen Fernsehsessel sitzt. "Des konn ich mir ned mergn", antwortet die Fränkin. Christian wiederholt seinen Satz. Seine Oma lacht. "Herzlich willkommen auf meinem Industrie-Blog." Naja - so ganz zufrieden ist Christian damit noch nicht. "Instagram-Blog!", schiebt die Oma noch schnell nach. "Mit deim Gschmarri do etzadla!" Ein Video dieser Szene, hochgeladen auf der Social-Media-Plattform Instagram, ist der Startschuss für zwei Influencer der etwas anderen Art.

Häufig bieten hübsch hergerichtete junge Mädchen Produkte auf der Plattform an und geben Einblicke in ihr scheinbar perfektes Leben. Christian und seine Oma Lisbeth aus Stein bei Nürnberg sind ein echtes Kontrastprogramm. Eines, das man so nicht häufig in sozialen Netzwerken findet. 30.000 Follower haben die beiden auf ihrer Seite "lisbeth_lissi" mittlerweile. Täglich besucht der Enkel seine Oma, täglich postet er etwas mit ihr und über sie. Der Kontakt war nicht immer so eng.

Christians andere Großeltern sind bereits verstorben. Besonders einschneidend war der Tod seines Opas. Der heute 25-jährige Christian war damals 14, kriegte alles mit. Damals, bei der Beerdigung, erfuhr er die Geschichte seines Großvaters, was der mitgemacht hatte, was ihn ausgemacht hatte.

"Ich dachte: Krass, was der Opa alles erlebt hat! Das hätte ich gerne von ihm selbst erfahren", blickt Christian Krömer zurück. Er merkte, wie kostbar die Zeit ist.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich dann eine immer engere Beziehung zwischen ihm und seiner Oma Lisbeth. Seit er 18 Jahre alt ist, fährt er täglich zu ihr. Ihre Wohnung liegt auf seinem täglichen Weg in die Uni oder die Arbeit.

Der Student (Business Administration) erinnert sich noch daran, dass sie manchmal anrief und sagte, der Fernseher gehe nicht. "Da habe ich gemerkt: Das ist ein Tag, da wollte sie einfach jemanden sehen." Mit den Jahren wurde Christian immer neugieriger: Wie lebte die Oma früher, wie reagiert sie auf manche Sachen? Seine teils provokant-lustigen Fragen locken die Oma so manches Mal aus der Reserve.

Früher hat er ihre Antworten oder Bilder von ihr mit Filtern über das soziale Netzwerk Snapchat an seine Freunde verschickt. "Wir hatten da schon so viel gutes Feedback. Warum also nicht eine Seite erstellen?" Und so eröffnete der Bachelor-Student die gemeinsame Instagram-Seite.

Deren Ziel: Gute Laune verbreiten. "Es ist etwas Neues, etwas Anderes", sagt Christian Krömer. Die Follower-Zahlen steigen immer weiter an, mittlerweile ist vor allem die 91-Jährige ein kleiner Star. Die Seite ist mit vielen Emotionen auch bei den Followern verbunden, oft bekommt Christian berührende Nachrichten: "Andere wurden motiviert, sich wieder bei den Großeltern zu melden."

Eine Wirkung, die der Student vorher gar nicht im Sinn hatte. Ganz nebenbei hat das "digitale Fotoalbum" aber noch einen weiteren Effekt: "Das ist für mich immer eine schöne Erinnerung."

Christian hat seine Oma Lisbeth gern, sehr gern sogar. Die beiden scherzen miteinander, necken sich, lachen. "Die Oma hat einen recht trockenen Humor - sehr lustig", beschreibt es Christian. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt auch schon mal: "Geh ham etzadla!" Aber es ist liebevoll gemeint, versichert der Enkelsohn.

Die Küche ist einer von Christians Lieblingsorten in Omas Wohnung, denn oft kocht sie hier für ihn. Vor allem dienstags, denn da ist großer Koch-Tag. Mit seiner Schwester Verena zelebriert er diese Wochentagstradition schon seit jeher, denn die Oma kocht richtig gut, meinen die Enkel. So gut, dass Christian es oft in seiner Instagram-Story postet - und Leute neidisch sagen: "Schick mir doch auch mal das Rezept."

So entstand die Idee zu einem Kochbuch, in dem die besten Gerichte von Oma Lisbeth zu finden sind. Gemeinsam mit Autorin Michelle Schrenk arbeitete Christian Krömer ein Konzept aus, kochte die Rezepte nach und fotografierte sie. "Es ist ein etwas anderes Kochbuch", erklärt Christian. Mit Bildern, Texten, Sprüchen und Tipps von der Oma ist der Titel des "Immer nur Blödsinn im Kopf - Das Gute-Laune-Kochbuch" Programm.

"Bei uns geht es um die Story dahinter", meint der Enkel. Eben so, wie auch bei der Instagram-Seite. Sein Lieblingsgericht? Tagesabhängig, aber: "Ich kann sämtliche Braten von Oma empfehlen." Mittlerweile dürfte der 25-Jährige die Rezepte in- und auswendig kennen, an manchen Tagen kochte er für das Buch bis zu acht Gerichte nach. Das sei organisatorisch schwierig und stressig gewesen, "das wollte ich meiner Oma nicht antun."

Das Kochbuch ist aber nicht das einzige Fan-Utensil, das man sich von den beiden kaufen kann. Das Konterfei seiner 91-jährigen Oma druckte Christian auch auf T-Shirts und Tassen. Ihre besten Sprüche sind auf einigen Pullovern festgehalten. Pro Verkauf gehen fünf Euro an das Mehrgenerationenhaus in Stein.

Davon, dass sie jetzt ein kleiner Star ist, will Oma Lisbeth lieber nichts hören. "Das ist eine komplett andere Welt für sie", erklärt Christian. Sie freue sich, wenn sie sich auf Fan-Treffen mit Besuchern unterhalten könne. Was Follower aber sind, weiß sie nicht. "Das ist auch gut so", stellt der Enkel fest.

Viel wichtiger ist ihm, Zeit mit seiner Oma zu verbringen. Gemeinsame Projekte mit Großeltern seien eben eine gute Möglichkeit, sich intensiver kennenzulernen. Aber auch den Alltag solle man ruhig miteinander teilen: "Ich könnte mich nach der Arbeit auch daheim aufs Sofa legen, aber ich ruhe mich lieber bei der Oma aus. Sie freut sich darüber und ich lerne und erfahre viel von ihr."

Tagtäglich fährt Christian Krömer nach Stein. Dort bleibt er solange, bis Oma Lisbeth wieder zu ihm sagt: "Geh ham etzadla!"