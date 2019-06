Öffentlichkeitsfahndung: Frau aus Nürnberg-Langwasser vermisst

Die 77-jährige Edith B. aus Nürnberg wird vermisst. Die stark demente Frau ist seit 19.30 Uhr am Sonntagabend aus einem Pflegeheim in der Salzbrunner Straße in Nürnberg-Langwasser verschwunden. Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Aktuell läuft eine Öffentlichkeitsfahndung.

Beschreibung der Vermissten

Die Polizei beschreibt Frau B. folgendermaßen:

1,64 Meter groß, circa 70 Kilogramm, graues schulterlanges Haar, bekleidet mit einer blau karierten Hose, einem hellblauen T-Shirt und Sandalen mit Klettverschluss. Edith B. ist körperlich in einem guten Zustand und gut zu Fuß.

Falls Sie etwas gesehen haben, wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder die Notrufnummer 110.