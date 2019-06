Nürnberg vor 1 Stunde

ÖPNV

Öffentlicher Nahverkehr: Fränkische Stadt zählt zu den teuersten Deutschlands

Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, der muss in vielen Städten tief in die Tasche greifen. Das zeigt ein Vergleich des ADAC. In vielen Kategorien liegt die Stadt Nürnberg weit vorne.