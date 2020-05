Die Freibadsaison in Nürnberg kann beginnen: Die Vorgaben des Freistaat Bayerns machen eine Öffnung der Freibäder ab dem 8. Juni möglich. Auch die Stadt Nürnberg hat entschieden, ihre Bäder dann wieder für Gäste zu öffnen.

Laut Bürgermeister Christian Vogel ein wichtiges Signal für alle die, die sich auf das kühle Nass freuen. Neben dem Westbad, werden das Stadionbad und das Naturgartenbad ab dem 8. Juni öffnen. "Das ist passend zu den steigenden Temperaturen in den nächsten Wochen eine willkommene Neuerung im aktuellen Krisenfahrplan", so Vogel weiter. Hinter geschlossenen Türen sei längst fleißig gearbeitet worden, damit alles für die Pfingstferien startbereit sei.

Wegen Corona: "Slot-System" in Freibädern

Aufgrund der Corona-Krise gelten auch in Freibädern besondere Regeln. So wird es in den Bädern ein sogenanntes "Slot-System" geben, also mehrere Zeit-Blöcke pro Tag, in denen das Bad von einer festgelegten Zahl an Menschen besucht werden kann. Die genauen Zahlen können laut Vogel aber erst dann festgelegt werden, wenn es konkrete Vorgaben durch die Staatsregierung gibt. Geplant ist, dass sich alle Bürger pro Tag einmal für einen "Slot" (also ein bestimmtes Zeitfenster) online eine Karte kaufen können. Im Südstadtbad wird es darüber hinaus noch zusätzlich einen Verkaufsschalter für die Freibad-Karten geben.