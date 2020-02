Bundeskabinett beschließt am Mittwoch (19.02.2020) Grundrente

Rentner Alfred aus Nürnberg erhält bereits Grundsicherung im Alter

Die Miete für die Ein-Zimmer-Wohnung verschlingt allerdings bereits das meiste Geld

Der mittellose Rentner hofft nun auf etwas mehr Unterstützung

Zwölf Euro pro Tag: Mehr Geld hat Alfred H. als "Mini-Rentner" nicht zum Leben. Dabei bekommt der 72-jährige Nürnberger bereits Grundsicherung im Alter. Jetzt hofft Alfred, den alle nur Ali nennen, auf die neue Grundrente. Aber die bekommt allerdings nicht jeder.