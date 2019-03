Nürnberg vor 33 Minuten

Kurios

"Nürnberger Treppenwitz": Stadt landet mit obskurer Regelung bei Satire-Magazin "extra 3"

Die Stadt Nürnberg hat es mit einer umstrittenen Regelung in das Satire-Magazin "extra 3" geschafft. Jeden Winter sperrt die Stadt knapp 100 Treppen in Nürnberg. Die Einwohner fühlten sich "eingesperrt", heißt es in der Sendung.