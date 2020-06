Und dann ist da natürlich noch die Sache mit der Sucht. Metzner und ihre Kollegen des Suchthilfezentrums hätten alles getan, um ihren Klienten durch die schwere Zeit zu helfen und Rückfälle zu vermeiden.

Face-to-face-Therapien seien zuerst einmal Tabu gewesen. Stattdessen hätten Telefonate die Therapiestunden ersetzt: „Seit März mussten wir komplett auf Telefonberatung umsteigen. Das lief aber erstaunlich gut“, erklärt Metzner. „Durch intensiven Telefonkontakt konnten wir zu allen unseren Klienten auch trotz der Kontaktbeschränkungen im Dialog bleiben.“

Rückfälle stehen möglicherweise erst bevor

„Wir hatten mit weniger Rückfällen zu kämpfen als wir gerechnet hatten“, führt Metzner aus. „Die meisten sind gut durch den Lockdown gekommen. Viele berichteten sogar, dass zu Hause zu sein und nichts zu tun, ihnen Schutz geboten hat.“ Jetzt, da die Corona-Öffnungen in Bayern in vollem Gange sind, drohe die Situation allerdings zu kippen: „Viele fragen sich, wie sie mit ihrer neu erlangten Freiheit umgehen sollen. Anders als man vielleicht annimmt, kommt es eher jetzt bei der Öffnung zu Rückfällen.“

Umso wichtiger sei es, wieder die Möglichkeit haben, face-to-face oder in Gruppen zu therapieren, denn auch Gruppensitzungen mussten seit dem Lockdown im März auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Dass der Austausch mit anderen Suchtkranken wegfallen musste, „das war eine große Umstellung und ist vielen Klienten schwergefallen“, so Metzner.

Bald könnten jedoch immerhin die Gruppentherapien – wenn auch verkürzt – wieder stattfinden: „Wir haben einem 120 Quadratmeter großen Therapieraum, in dem wir sichere Bedingungen mit viel Desinfektion und Lüften schaffen. Etwa sieben bis acht Leute können dann teilnehmen.“ Außerdem seien seit dem 4. Mai persönliche Gespräche wieder möglich.

Mehr Neuanmeldungen als vor einem Jahr

Während das Team des Suchthilfezentrums ihre Klienten gut durch die Corona-Zeit bringen konnte, scheint die Pandemie andere Menschen in die Sucht getrieben zu haben. „Wir hatten viele Neuanmeldungen in den vergangenen Wochen“, so Metzner. Zwar würden sich immer viele Menschen im Suchthilfezentrum melden, doch sei anhand der Zahlen durchaus ein Anstieg zum letzten Jahr zu sehen: Während vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 550 Menschen in Beratung gewesen waren, hätten im gleichen Zeitraum 2020 620 Personen eine Beratung in Anspruch genommen.