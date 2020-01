Update: 02.01.2020: Revision im Nürnberger S-Bahn-Schubser-Prozess eingelegt

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurden beide Angeklagten zu drei Jahren Haft verurteilt

An der S-Bahn-Station Frankenstadion hatten sie im Januar zwei Jugendliche ins Gleisbett gestoßen. Ein Zug überrollte die 16-Jährigen

Nach der Urteilsverkündung am Landgericht Nürnberg-Fürth waren die Opferfamilien enttäuscht und legen deshalb Revision ein. Der Bundesgerichtshof muss das Urteil nun prüfen.

Urteil nach tödlichen S-Bahn-Stößen in Nürnberg nicht rechtskräftig

Der tödliche Streit an einer S-Bahn-Station in Nürnberg beschäftigt nun auch den Bundesgerichtshof. Die Nebenkläger, die Eltern der beiden getöteten Jugendlichen, haben Revision gegen die Jugendstrafe der Täter eingelegt. Das bestätigt eine Sprecherin des Landgerichts Nürnberg-Fürth am Donnerstag (02.01.2020). Im Dezember (18.12.2019) wurden die zur Tatzeit 17-Jährigen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb und dreieinviertel Jahren verurteilt. Der Bundesgerichtshof muss nun das Urteil prüfen.

Nach einem Discobesuch hatte es am S-Bahnhof Frankenstadion eine Auseinandersetzung gegeben. Dabei landeten drei 16-jährige Jugendliche im Gleisbett. Einer von ihnen konnte sich im letzten Moment durch einen Sprung retten, die anderen beiden wurden von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet.

Vater: "Urteil am unteren Ende der Fahnenstange"

Nach der Urteilsverkündung waren die Eltern der getöteten Jungen gefasst vor die Kameras getreten und hatten ihre Enttäuschung über das "Urteil am unteren Ende der Fahnenstange" geäußert, wie es Georg Ballmann, der Vater einer der zwei getöteten Jungen, ausdrückte.

Die Familien hatten vergeblich gehofft, dass das Gericht ihrer Einschätzung folgt und ein Urteil wegen Totschlags spricht und höhere Haftstrafen verhängt. "Zumindest einer der Jugendlichen hätte den Zug wahrnehmen müssen", ist sich Vater Ballmann sicher.