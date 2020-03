Horka appelliert an Politik: „Mehr Hilfe für den Mittelstand“

Robert Horka appelliert dennoch an die Politik: „Ein bisschen mehr Hilfe für den Mittelstand, unabhängig vom Kontostand, wäre schön“. Außerdem solle das Steuermodell für Gastronomen neu überdacht werden, die zwar für 7 Prozent einkaufen können, aber 19 Prozent wieder an den Staat abgeben müssen. Dadurch falle es besonders kleinen Gastro-Betrieben schwer, Rücklagen zu bilden.

Nicht nur Anregungen, auch Lob gibt es vom Kreisvorstand des DEHOGA Nürnberg für die aktuelle Politik: „Wir als Verband sind sehr dankbar für die Regierung und Markus Söder, für ihr schnelles Handeln“, freut sich Horka.

Tipps für Gäste: Nach alternativen Angeboten schauen

Für Gäste hat er ein paar Tipps parat. Das Gasthaus Rottner in Nürnberg biete beispielsweise jeden Sonntag einen Drive-in an. Im Voraus müsse man sich Online seinen Braten bestellen, den es dann zum Abholen gebe. Vorbild für andere Restaurants könnte auch eine Gaststätte in Belgien sein, die Biergutscheine im Voraus ausgibt. So könne man sich online zum Beispiel fünf Bier kaufen, die man nach den Ausgangsbeschränkungen genießen dürfe.

Auf dieser Website erfahren Sie, welche Restaurants im Raum Nürnberg einen Abholservice anbieten.