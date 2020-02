Der Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse wird ein reiner Erinnerungsort: Am Donnerstag (20. Februar 2020) wird im Saal 600 des Nürnberger Justizgebäudes ein letztes Urteil verkündet. Gegen 15 Uhr endet an diesem Tag eine bedeutende Geschichte. Der Saal bekommt dann eine neue Verwendung.

Bedeutungsvolle Vergangenheit: Die Nürnberger Prozesse

Von 1945 bis 1946 fanden genau in diesem Saal der Hauptkriegsverbrecherprozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof statt - besser bekannt als die Nürnberger Prozesse. Durch dieses Ereignis erlangte der Gerichtssaal weltweite Berühmtheit. Dieser wird jetzt dem Memorium der Nürnberger Prozesse zu Verfügung gestellt. Ab 1. März 2020 wird der historische Ort also ausschließlich als Ort der Erinnerung genutzt, seine Funktion als Gerichtssaal wird er fortan verlieren.