Nürnberger Ostermarkt 2019: Alle Infos zu Terminen, Ständen und Parkplätzen

Der heutige Ostermarkt ist der älteste in Nürnberg: Bereits seit 1424 ist der sogenannte "Häferlesmarkt" dokumentiert. Gleichzeitig eröffnet er auch jährlich die Marktsaison auf dem Hauptmarkt. Wir haben alle Informationen zu den Ständen und zum Parken sowie die wichtigsten Termine auf dem Nürnberger Ostermarkt 2019.

Termine des Nürnberger Ostermarkts 2019

Der diesjährige Ostermarkt findet vom 5. April bis zum Ostermontag auf dem Nürnberger Hauptmarkt statt. Am Karfreitag hat der Markt geschlossen. Geöffnet hat der Markt täglich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr für seine Besucher, die wieder sehr zahlreich erwartet werden.

Marktamtsleiterin über Ostermarkt-Stände: "Hier findet jeder Topf seinen passenden Deckel"

Auf dem Ostermarkt in Nürnberg finden die Besucher wie jedes Jahr eine große Auswahl an bunten, frühlingshaften Produkten, die von 100 Marktkaufleuten an ihren Ständen angeboten werden.Von Haushaltswaren wie Küchenhelfern, Schürzen, Besen und Bürsten bis hin zu Tüchern und Dekoartikeln. Auch wieder auf dem Ostermarkt vertreten, sind zahlreiche Neuheiten aus dem kunsthandwerklichen Bereich oder auch verschiedene Stände mit upgecycelten Produkten.

Essen auf dem Markt: Von lokalen Spezialitäten bis vegetarischen Speisen

Für den Hunger der Besucher ist mit vielen verschiedenen Imbiss-Buden auch gesorgt. Von den klassischen Nürnberger Bratwürstchen, über Fischspezialitäten bis hin zu vegetarischen Champignons in Bierteig können die Marktbesucher ihren Hunger stillen.

Parkplätze rund um den Ostermarkt Nürnberg

