Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberger Obdachlosen-Unterkünfte sollen Hunde erlauben - CSU stellt Antrag

In Nürnberg hat die Zahl der Wohnungslosen in den vergangenen Jahren zugenommen. Zwar gibt es in der Stadt einige Einrichtungen, in denen Obdachlose die Nacht verbringen können - Tiere, insbesondere Hunde, sind dort allerdings nicht erlaubt. Das soll sich nach dem Willen der CSU ändern.