16.500 Euro für 60 Tage im Bett liegen: Was nach Erholung klingt, ist gar nicht so leicht. In einer Studie des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) mussten Probanden genau das tun - auch ein Nürnberger war dabei.

Voraussetzungen für die Bettruhestudie

gesunde Männer und Frauen zwischen 24 und 55 Jahren

Nichtraucher

Körpergröße: 153-190 cm

BMI: 19-30 kg/m²

Das wird während der Studie getestet

Während der Studie liegen die Probanden in Kopftieflage. Damit simuliert man Schwerelosigkeit. Das Ziel der Studie ist es, Maßnahmen gegen die negativen Effekte der Schwerelosigkeit zu entwickeln. Während des Projekts werden immer wieder Tests zu Herz-Kreislauf-Funktion, Gleichgewicht, Muskelkraft und kognitive Tests durchgeführt. Auch invasive Untersuchungen wie Muskelbiopsien, Mikrodialyse und Elektromyogramm sowie regelmäßige Blutabnahmen gehören zum Programm.

Zuletzt äußerte sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst über den Sinn einer Mondmission.

Alle Aktivitäten im Liegen: 60 Tage Bettruhephase

89 Tage dauert die Studie. Davon werden 60 Tage im Bett verbracht. Alle Aktivitäten in der Bettruhephase finden im Liegen statt: Duschen, Essen, der Toilettengang sowie die Freizeitgestaltung. Um die Kopftieflage zu garantieren, erhalten die Versuchsteilnehmer kein Kopfkissen. Dafür hat jeder Teilnehmer ein Einzelzimmer, Besuch darf jedoch nicht empfangen werden.

Nach 60 Tagen liegen: Probanden werden durch Reha wieder fit

Nach den 60 Tagen startet sofort eine 14-tägige Reha-Phase, in der die Probanden wieder fit werden sollen. Viele von ihnen beschreiben starken Muskelkater. "Ich habe von oben bis unten alle Körperpartien gespürt, aber es tat richtig gut!", berichtet Proband K. Eine andere Teilnehmerin der Studie hatte nach dem Aufstehen mit Schwindel zu kämpfen.