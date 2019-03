Lauf an der Pegnitz vor 39 Minuten

Feuer in Mehrparteienhaus

Mittelfranken: Wohnhaus brennt - Feuerwehr muss Haustiere vor Flammen retten

In einem Haus in Mittelfranken hat es am Montag gebrannt. Dabei hat das Feuer auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen. Katzen und Meerschweinchen mussten vor den Flammen gerettet werden.