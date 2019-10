In Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land ist am Montagmorgen (7. Oktober 2019) eine Autowerkstatt komplett ausgebrannt. Dabei wurde eine Person verletzt. Zusätzlich entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das berichtet die Polizei.

Hersbruck: Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Großaufgebot für Brand nötig

Der Brand in einer Autowerkstatt in der Leutenbachstraße wurde gegen 9.30 Uhr an die Einsatzzentrale der Polizei gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren sowie die Hersbrucker Polizei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.